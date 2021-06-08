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Haberler Gündem Toplam aşı miktarı 31 milyon 53 bin oldu

Toplam miktarı 31 milyon 53 bin oldu

Toplam aşı miktarı 31 milyon 53 bin oldu

8.6.2021

SAĞLIK Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı. Bakanlığın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan verilere göre, dün 19.45 itibariyle birinci doz aşı sayısı 17 milyon 847 bin 112, ikinci doz aşı ise 13 milyon 205 bin 812 oldu. Toplam doz miktarı, 31 milyon 52 bin 924 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 358 bin 308 doza ulaşırken, Türkiye'de 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
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