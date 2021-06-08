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Haberler Gündem Yunanistan’ı Bayraktar endişesi sardı

Yunanistan’ı Bayraktar endişesi sardı

'de üretilen SİHA'ların savaş alanlarındaki üstün başarısı, diğer ülkeleri işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden gözden geçirmeye sevk etti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2, halihazırda , , Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor.

Yunanistan’ı Bayraktar endişesi sardı

8.6.2021

ÜSTÜN AVANTAJ SAĞLIYOR
Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet satın almak için Ankara ile anlaşma imzaladı. Gelişmeler üzerine Yunan basınında, insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye'ye ilişkin "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yer aldı. National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, "Ancak SİHA'lar Dağlık Karabağ'da olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik" ifadesine yer verildi.

TÜRKLERİN SİLAHLARI ENDİŞE KAYNAĞI
TÜRKİYE'NİN bölgesindeki güçlü askeri varlığı, Yunanistan'ı endişe sevk ederken Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, ülke basınından Parapolitika'ya Atina-Ankara ilişkilerini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina temaslarının iletişim kanallarının güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyleyen Dendias, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer ülkeleri endişelendiriyor" dedi.

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