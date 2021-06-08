Yunanistan’ı Bayraktar endişesi sardı

ÜSTÜN AVANTAJ SAĞLIYOR

Son olarak Polonya, SİHA'lardan 24 adet satın almak için Ankara ile anlaşma imzaladı. Gelişmeler üzerine Yunan basınında, insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye'ye ilişkin "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlıklı bir haber yer aldı. National Herald'ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek, "Ancak SİHA'lar Dağlık Karabağ'da olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik" ifadesine yer verildi.



TÜRKLERİN SİLAHLARI ENDİŞE KAYNAĞI

TÜRKİYE'NİN bölgesindeki güçlü askeri varlığı, Yunanistan'ı endişe sevk ederken Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, ülke basınından Parapolitika'ya Atina-Ankara ilişkilerini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina temaslarının iletişim kanallarının güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyleyen Dendias, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer ülkeleri endişelendiriyor" dedi.