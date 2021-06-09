Başkan Erdoğan Sennaroğlu’nu kabul etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nu ile 109. Dönem kaymakam adaylarını kabul etti. Sennaroğlu'nu kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü. Erdoğan, daha sonra 109. dönem kaymakam adaylarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

HAYVAN HAKLARI KANUNU TEMMUZ'DA MECLİS'TE

BAŞKAN Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MYK toplantısında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklik masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan değişikliğin 1 Temmuz'a kadar yasalaşmasını istedi. Bu hafta yapılacak son çalışma ile taslakta yer alan düzenlemelerin sahada uygulanabilirliği ve sistemin nasıl işleyeceğine son şekli verilecek. Taslakta hayvanlar "mal" değil, "can" olarak tanımlanıyor. Cezalar da buna göre yeniden düzenleniyor. Evcil hayvanlara çip takılacak, hayvanları sokağa bırakanlara da 2 bin TL'ye kadar para ceza verilebilecek.