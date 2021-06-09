Dink davasında firari 13 sanığa tedbir talebi

HRANT Dink cinayeti davasında dosyaları ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz ile bazı gazetecilerin de aralarında bulunduğu firari 13 sanık hakkında savcı, kaçak sayılma ve mallarına el koyma kararı verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların yakalama emirlerinin devamına, infazlarının beklenmesine ve sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran tarihine erteledi.

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