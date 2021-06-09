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Haberler Gündem Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 405 bin 203'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı

09.06.2021, 08:35

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 8 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 18 milyon 113 bin 715, ikinci doz aşı miktarı ise 13 milyon 291 bin 488 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 405 bin 203 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 352 bin 279 doza ulaştı.

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 78 bin 661, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 155 bin 554 toplamda 5 milyon 234 bin 215, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 516 bin 818, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 120 bin 475 toplamda 2 milyon 637 bin 293, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 228 bin 544, ikinci doz aşı sayısı 915 bin 964, toplamda 2 milyon 144 bin 508 doz olarak kayıtlara geçti.

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