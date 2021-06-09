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Haberler Gündem ‘Küresel Umut Festivali’ ‘Karbon Nötr Gelecek ’ webinarı ile devam ediyor

‘Küresel Umut Festivali’ ‘Karbon Nötr Gelecek ’ webinarı ile devam ediyor

ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin altıncısı ‘Karbon Nötr Gelecek’ başlığıyla yarın (10 Haziran 2021) gerçekleşecek. ’in ortaya koyduğu ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemek misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen ‘Karbon Nötr Gelecek’ webinarı birbirinden özel isimleri ağırlayacak.

‘Küresel Umut Festivali’ ‘Karbon Nötr Gelecek ’ webinarı ile devam ediyor

09.06.2021, 16:59

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin onüçüncüsü olan "İklim Eylemi" konusuna yoğunlaşacak webinarın, özel oturumlarında UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak.

GELECEĞİN ŞİRKETLERİ KONUŞULACAK…

Webinar kapsamında düzenlenecek 'Geleceğin Şirketi' konusunu işleyecek panelin moderatörlüğünü ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez yapacak.

Panele Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı / Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer ve Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı konuşmacı olarak katılacaklar.

İKİNCİ PANELDE GELECEĞİ KORUMAK' BAŞLIĞI İŞLENECEK

Moderatörlüğünü UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın yapacağı 'Geleceği Korumak' başlıklı panelin konuşmacıları CDP Türkiye Projeler Yöneticisi & Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Mirhan Köroğlu Göğüş, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YK ve Fizik Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Murat Türkeş olacak.

'Karbon Nötr Gelecek' webinarı 10 Haziran Perşembe günü saat 11:00 itibariyle www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

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