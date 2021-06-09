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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 45'e düştü

Son dakika: Bakan Koca duyurdu:

Son dakika... Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı : Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 45'e düştü

09.06.2021, 17:59 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021, 18:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek" dedi. Ayrıca Koca, hafta başında 4.2 milyon biontech aşısı geleceğini de açıkladı. Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, "tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek..

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