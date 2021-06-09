Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek" dedi. Ayrıca Koca, hafta başında 4.2 milyon biontech aşısı geleceğini de açıkladı. Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, "tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı.
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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 45'e düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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