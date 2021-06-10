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Haberler Gündem Ankara Mamak'ta sel arabaları sürükledi

'ta arabaları sürükledi

Ankara Mamak'ta sel arabaları sürükledi

10.6.2021

ANKARA'DA dün öğle saatlerinde aniden bastıran yağış, özellikle Mamak ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Akdere Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde ise sel oluştu. Caddede birçok araç sürüklenirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına almaya çalıştı. Sel nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, sağanak yağış Manisa'nın Kula ilçesinde de etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, her yağmurda aynı çileyi çektiklerini dile getiren vatandaşlar, "Bu yaz denize gitmemize gerek kalmadı" sözleri ile tepki gösterdi.
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