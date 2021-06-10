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Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Başkan , şehit güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

10.06.2021, 16:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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