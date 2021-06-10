Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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