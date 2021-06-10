Eski tuğgenerale 32,5 yıl hapis istendi

FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ve rütbesi sökülen emekli tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Atasoy hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından toplamda 32,5 yıl hapis istemi ve 130 bin 999 Tl adi para cezası istemiyle dava açıldı.