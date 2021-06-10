İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede belirlenen 12 kişinin yakalanması için 11 adrese operasyon yapıldı. Dün saat 06.00'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ele geçirilen örgütsel dokümanlara el koydu.
İstanbul’da PKK’nın sokak yapılanması çöktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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