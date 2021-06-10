Kovid-19 vaka sayılarının 67 ilde düşüşü sürüyor

SAĞLIK Bakanlığının açıkladığı 29 Mayıs-4 Haziran'ı kapsayan haftalık verilere göre, 3 büyükşehirde 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakalarındaki azalma seyri devam etti. Vaka sayılarındaki azalma İstanbul'da 26,04, Ankara'da 16,21, İzmir'de ise 6,51 olarak kayda geçti. Ege illerinde her 100 bin kişide görülen vaka sayıları Denizli'de 16,49, Balıkesir'de 13,64, Manisa'da 9,46, Aydın'da 2,22, Muğla'da ise 1,71 olurken, Kovid-19 vaka sayıları toplam 67 ilde azalmış oldu.

'KISITLAMALARIN KALKMASI AŞILAMA HIZINA BAĞLI'

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların tamamen kaldırılması konusunu değerlendirdi. Gelinen aşamada pek çok kısıtlamanın kalktığını söyleyen Turan, "Bireysel önlemlerin daha önemli olduğunun vurgusunu yapmaya devam ediyoruz. Özellikle aşılama süreci tam istediğimiz şekilde tamamlanana kadar. Kısıtlamaların kaldırılması aşılama sürecinin devam etmesiyle ilişkili. Eğer etkin aşılama yapılırsa, artışın da önüne geçilir" diye konuştu.