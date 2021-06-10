Paşinyan oğluna karşılık Ermeni askerlerini istedi

AZERBAYCAN karşısında tarihi bir yenilgi alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Dağlık Karabağ yenilgisinin baş mimarlarından sayılan ve aylardır eleştiri oklarının hedefinde olan Başbakan Nikol Paşinyan herkesi şaşırtan bir seçim vaadiyle gündeme bomba gibi düştü. Tüm istifa çağrılarına rağmen yeniden seçilmek için mitinglere başlayan Paşinyan, Aparan kentinde düzenlediği mitingde esir olan Ermeni askerilerini teslim almak karşılığında oğlu Ashot'u vermeye hazır olduğunu açıkladı.