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Sağlık Bakanı Koca, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." dedi.
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Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren gıda sektörü ve restoran çalışanları aşılanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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