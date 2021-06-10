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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren gıda sektörü ve restoran çalışanları aşılanacak

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren sektörü ve restoran çalışanları aşılanacak

Sağlık Bakanı Koca, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." dedi.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren gıda sektörü ve restoran çalışanları aşılanacak

10.06.2021, 20:02

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