Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren yeni meslek grupları aşılanacak

Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

BU GÜCE GÜVENİN

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." mesajını verdi.

Bir tweet daha atan Bakan Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR DA AŞILANACAK

Bakan Koca, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." dedi.

AŞI SEFERBELİĞİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, "Aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek. Hafta başında 4.2 milyon biontech aşısı gelecek." demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada her gün yeni bir meslek ve yaş grubunun aşılama seferberliğine dahil edileceğini duyurmuştu. Bakan Koca dün yaptığı ilk açıklamada müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibarıyla aşı olmaya başlayacağını belirtmişti. Sonraki mesajında da öğretim üyeleri ve üniversite personelinin bugünden başlamak üzere aşı yaptırabileceğini duyurmuştu.

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