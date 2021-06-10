Son dakika: Kabine toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

Başkan Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.





Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.



Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

YENİ KADEME İÇİN MERAK EDİLEN 2 BAŞLIK



1- PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.

2- MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.