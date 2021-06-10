Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 10 Haziran vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

10 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 96olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 524'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 313 bin 656'ya yükseldi

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 895 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

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