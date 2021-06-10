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Son dakika: vaka sayısını açıkladı! vaka tablosu

Son dakika... 'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 10 Haziran vaka tablosu

10.06.2021, 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021, 19:38

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

10 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 96olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 524'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 313 bin 656'ya yükseldi

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 895 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

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