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Ekonomide çarklar dönüyor! Sanayi üretiminde rekor artış

(TÜİK) Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre 'de sanayi üretimi Nisan'da yıllık bazda yüzde 66 artış kaydetti.

Ekonomide çarklar dönüyor! Sanayi üretiminde rekor artış

11.06.2021, 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021, 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi Nisan'da yıllık bazda yüzde 66 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %66,0 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %25,5, imalat sanayi sektörü endeksi %72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %26,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

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