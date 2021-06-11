Erdoğan-Biden görüşmesinde 9 kritik başlık

Başkan Tayyip Erdoğan, pazar günü NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmelerde en kritik buluşmasını 14 Haziran'da Başkan Biden ile yapacak. İlk yüz yüze görüşmede, F-35, S-400, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz konuları ele alınacak.

İşte ABD ile masada 9 kritik başlık:

Tüm gözler Brüksel'de yapılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye çevrilmiş durumda. İlk yüz yüze görüşme olacak. İki devlet başkanı arasında ve ABD ile yeni dönem ve yeni yol haritasının da bu görüşmeyle şekillenmesi bekleniyor. Gerek iki ülke arasındaki ilişkiler gerekse bölgesel meseleler iki başkan tarafından ele alınıyor olacak.

Türkiye'nin çantasında önemli kritik başlıklar var. Onlardan ilki Amerika'nın Suriye'de özellikle terör örgütü PKK, PYD ve YPG'ye yönelik vermiş olduğu silah desteği. Bu konuda Türkiye rahatsızlığını bir kez daha dile getirecek ve çözüme kavuşturulması ve ilişkilerin daha da ileri taşınması için önemli olduğu Joe Biden'a dile getirecek.

Sadece terör örgütü PKK ve PYD değil aynı zamanda FETÖ ile mücadele konusunda da Türkiye'nin talepleri olacak. Malum FETÖ'nün elebaşı Amerika'da Pensilvanya'da yaşıyor. Bu konuya ilişkin Türkiye, çantalar dolusu, kutular dolusu evrak göndermişti iadesi için. Bu konuda da Türkiye'nin rahatsızlığı bir kez daha dile getiriliyor olacak.

Bir başka konu var o da S-400 hava savunma sistemi. Amerika Birleşik Devletleri bu savunma sisteminin NATO güvenlik sistemlerini tehdit ettiğini ifade etmişti ancak hale hazırda Yunanistan'da da S-300'ler var Rus yapımı kullanılan. Türkiye'nin bu konuda NATO sistemini tehdit etmediğine dair yine taleplerini bir kez daha iletiyor olacak.

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının da haksız olduğu, müttefiklik ruhuna uygun olmadığı da yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biden'a bir kez daha iletilmesi bekleniyor.

Şüphesiz en önemli başlıklardan birisi Türkiye'nin güneyinde gerek Suriye meselesi gerek Doğu Akdeniz konuları olmak üzere birçok başlık da iki ülke lideri tarafından ele alınacak.

İdlib'de yaşananlar, mülteci sorunu, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Libya'daki gelişmeler ve Dağlık Karabağ'daki son durumlar da yine ele alınıyor olacak.

Son bir başlık var o da ekonomiye ilişkin. Malum Türkiye ile Amerika arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi vardı. Bu hedefe ulaşılması için karşılıklı atılması gereken adımlar neler? Bunlar da Başkan Erdoğan ve Joe Biden tarafından ele alınıyor olacak.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞME

Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesinde, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile de ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

BEYAZ SARAY: ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ BİR FIRSAT

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın ilk yurt dışı programında Başkan Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini söyledi.

Biden'ın Washington'dan İngiltere'ye seyahati sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin, "Bu ilişki, yapıcı şekilde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir ilişki. Bu, Başkan Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasi için bir fırsat" dedi.