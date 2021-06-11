HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın Genel Kurul kararı gereği, eski üyeler Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir" denildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yargıtay'a iki yeni üye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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