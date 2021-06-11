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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yargıtay'a iki yeni üye

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin, Yargıtay üyeliğine seçildi. İşte detaylar...

11.06.2021, 08:29