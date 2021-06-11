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Karar 'de yayımlandı! 'a iki yeni üye

'de yer alan karara göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin, üyeliğine seçildi. İşte detaylar...

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yargıtay'a iki yeni üye

11.06.2021, 08:29

HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın Genel Kurul kararı gereği, eski üyeler Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir" denildi.

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