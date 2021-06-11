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Haberler Gündem Kargo çalışanları ve kuryelerin aşılaması başlıyor

Kargo çalışanları ve kuryelerin aşılaması başlıyor

Son dakika... Sağlık Bakanı , kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılanmasına yarın başlanacağını açıkladı.

Kargo çalışanları ve kuryelerin aşılaması başlıyor

11.06.2021, 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021, 15:45

Haziran ayıyla birlikte yeni meslek gruplarının aşı programına dahil edilmesi hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık iyice hızlandık" mesajını paylaştı.

Bakan Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin aşılanmasına yarın başlanacağını açıkladı.

Taksi ve dolmuş esnafı da aşı programına dahil edildi

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