Haziran ayıyla birlikte yeni meslek gruplarının aşı programına dahil edilmesi hızlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık iyice hızlandık" mesajını paylaştı.
Bakan Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin aşılanmasına yarın başlanacağını açıkladı.
Taksi ve dolmuş esnafı da aşı programına dahil edildi
Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021
Kargo çalışanları ve kuryelerin aşılaması başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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