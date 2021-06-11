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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı randevusunu aksatanlara flaş uyarı

Sağlık Bakanı 'dan aşı randevusunu aksatanlara flaş uyarı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı randevusunu aksatanlara flaş uyarı

11.06.2021, 10:27 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021, 10:39

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı.

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