Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Haziran virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 11 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 561'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 69 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 593'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 319 bin 359'a yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
İYİLEŞEN SAYISI
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e yükselirken, ağır hasta sayısı 997 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.
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