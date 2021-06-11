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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Haziran virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 11 Haziran virüs tablosu

11.06.2021, 19:29 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021, 19:39

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 11 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 561'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 69 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 593'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 319 bin 359'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e yükselirken, ağır hasta sayısı 997 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

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