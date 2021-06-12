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Bakanı 'dan aşı mesajı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı , hızlanan süreciyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere; aşı kapsamında yeni meslek grupları dahil edilmişti. Bakan Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptı" dedi.

Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı mesajı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı

12.06.2021, 17:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı seferberliği ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık." dedi.

Bakan Koca, "Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz." mesajını verdi.

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