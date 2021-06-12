Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı seferberliği ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık." dedi.
Bakan Koca, "Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz." mesajını verdi.
3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı mesajı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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