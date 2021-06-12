Haberler Gündem Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı mesajı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı

Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı mesajı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlanan aşılama süreciyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere; aşı kapsamında yeni meslek grupları dahil edilmişti. Bakan Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptı" dedi.

12.06.2021, 17:16