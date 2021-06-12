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Haberler Gündem Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı!

'dan flaş Hac kararı!

Son dakika haberi... , "Bu yıl sadece vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek" açıklamasında bulundu. , Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı!

12.06.2021, 13:28 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021, 13:49

Son dakika haberi... Suudi Basın Ajansı, "Bu yıl sadece vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek" açıklamasında bulundu.

Hac ibadetiyle ilgili Suudi Arabistan tarafından yeri kararlar alındı. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bu sezon 60 bin aşılı kişinin hac ibadeti yapabileceğini açıkladı. Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek.

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