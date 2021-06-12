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Haberler Gündem YPG/PKK Afrin'de hastaneye füzeyle saldırdı: 13 sivil hayatını kaybetti

YPG/PKK 'de hastaneye füzeyle saldırdı: 13 sivil hayatını kaybetti

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın 'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

YPG/PKK Afrin'de hastaneye füzeyle saldırdı: 13 sivil hayatını kaybetti
AA

12.06.2021, 20:57

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.

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