Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.
YPG/PKK Afrin'de hastaneye füzeyle saldırdı: 13 sivil hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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