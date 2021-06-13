AK Partili Hamza Dağ hal esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi. Tek tek dükkanları gezen Dağ, esnafla sohbet etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Dağ, "CHP Genel Başkanı hafta içi yayımlamış olduğu videoda 'onlarla selamı sabahı kesin' demişti, bizim milletimizle bu muhabbetimizi anlamayanlar, parmak sallayarak milletimizle aramıza mesafe koymaya gayret edebilirler. Bunu bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar" dedi.

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