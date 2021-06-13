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Haberler Gündem Brüksel’de 5 kritik görüşme

’de 5 kritik görüşme

için ’e giden Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden’le iki ülke arasındaki sorunları masaya yatıracak. Erdoğan ayrıca Macron, Merkel, Johnson ve Miçotakis’le ikili görüşmeler yapacak.. Başkan Erdoğan, Brüksel yolculuğu öncesinde ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu ’in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Brüksel’de 5 kritik görüşme

13.6.2021

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bugün Brüksel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 kritik görüşme gerçekleştirecek. Yarın ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek olan Erdoğan, iki ülke ilişkilerine ipotek koyan tüm sorunları masaya yatıracak. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik yol haritasına da son şekli verilecek.

'KONUŞABİLİRİZ' MESAJI
Erdoğan'ın Biden'a Suriye'nin kuzeyinde YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini isteyeceği belirtiliyor. DEAŞ'la mücadelede ABD Ordusu ve TSK'nın birlikte hareket edebileceğini söylemesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye'nin program ortağı olduğu 5. nesil savaş uçağı F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılmasının gerek müttefiklik ilişkisiyle gerekse uluslararası hukukla bağdaşmadığının vurgulanması öngürülüyor. Ayrıca Afganistan'da Türkiye'nin üstleneceği yeni rol, Libya'nın geleceği, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu ile FETÖ elebaşının iadesi meselesinin de üzerinde durulacak konular arasında olacağı ifade ediliyor. Öte yandan ABD tarafının S-400'lerle ilgili tezlerine karşı Ankara'nın "İster ikili düzeyde ister NATO düzeyinde bu konuyu konuşabiliriz" mesajı vermesi düşünülüyor. Erdoğan- Biden görüşmesinde Türk- ABD ilişkilerinde sorun yaratan başlıkların bazılarının paranteze alınarak birlikte çalışılacak dosyalara çalışması hedefleniyor.

İSLAMOFOBİ MESELESİ
Erdoğan ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Alman Şansölyesi Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ağırlıklı olarak Avrupa'da yükselen İslamofobi, Türkiye AB ilişkilerinde pozitif ajandaya odaklanması ile Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adil paylaşım konuları ele alınacak. Başkan Erdoğan, Macron ile yapacağı görüşme ile ilgili açıklama yaparken, talebin Fransa Cumhurbaşkanı'ndan geldiğini belirterek, "Ağırlıklı olarak Türkiye Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak" demişti.

ANADOLU EFES VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

■ BETÜL USTA (ANKARA)

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