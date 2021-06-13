Esad rejimi masumlara yine bomba yağdırdı

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Esad rejimi dün sabah saatlerinde İdlib'in güneyinde sivillerin bulunduğu Kafr Lata kasabasını topçu saldırılarla hedef aldı. Yerel kaynaklar saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 10 sivilin de yaralandığını belirtti. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

SİVİLLERİN ARAÇLARINA BOMBALI SALDIRI: 7 ÖLÜ

Öteyandan AFGANİSTAN'IN başkenti Kabil'de iki farklı noktada gerçekleştirilen saldırılar sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın başkenti Kabil'e bağlı Dasht-e Barchi'de farklı noktalarda dün öğleden sonra sivillerin bulunduğu araçlar bombalı saldırılarla hedef alınmıştı. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmad Zia yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu duyururken, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.