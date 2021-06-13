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Haberler Gündem HDP’li Leyla Güven’in 22 yıllık hapis cezası onandı

’li ’in 22 yıllık hapis cezası onandı

DİYARBAKIR Bölge Adliye Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen 'li 'in yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

HDP’li Leyla Güven’in 22 yıllık hapis cezası onandı

13.6.2021

TBMM'DE, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, 22 Aralık 2019'da yargılandığı Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmıştı
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