TBMM'DE, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, 22 Aralık 2019'da yargılandığı Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmıştı
HDP’li Leyla Güven’in 22 yıllık hapis cezası onandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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