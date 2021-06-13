Müsilaj genelgesi Resmi Gazete'de yayınladı

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Marmara Denizi'nde, iklim değişikliği etkisi ile artan sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor artışına bağlı ortaya çıkan ve doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde müsilaj kirliliğinin görüldüğü belirtildi.



Deniz kirliliğinin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Marmara Denizi Havzası'nda yer alan valilikler, yerel yönetimler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın, 6 Haziran'da kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı. Genelgede, bu plan çerçevesinde öngörülen işlerin belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için gereken çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı başkanlığında Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kurulduğu ifade edildi.



EN AZ AYDA BİR TOPLANTI

Genelgeye göre, Koordinasyon Kurulu, şu katılımcılardan oluşacak:

"Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili Bakan Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale illerinin Valileri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanları ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları ile Yalova ve Çanakkale II Belediye Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanları, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı, IMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı, Marmara Denizi Eylem Planı uyarınca Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde kurulacak olan Bilim Teknik Kurulu Başkanı, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Yönetim Kurulu Başkanları."



Ayda en az bir defa toplanacak Koordinasyon Kurulu, ayrıca davet üzerine de toplanabilecek. Sekretarya hizmetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Koordinasyon Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alacak. Oyların eşitliği halinde, Koordinasyon Kurulu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılacak.



DEVLET SEFERBER OLDU

Toplantıda, üye salt çoğunluğu sayısının oluşmaması halinde toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınacak. Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararlar ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanacak. Koordinasyon Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde alt çalışma grupları oluşturulabilecek. Toplantılara konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecek, bu temsilcilerin oy hakkı bulunmayacak. Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacak.

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