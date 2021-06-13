Pençe ve Eren’de 4 terörist etkisiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonunda tespit edilen mağarada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mağarada yapılan aramada 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 2 RPG-7 roketatar, 1 Doçka makineli tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 35 el bombası, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 termal kamera, 1 laptop bilgisayar, keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 'Eren-15' operasyonları kapsamında Ağrı Doğubayazıt'ta, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MUHARİP VE DESTEK UÇAKLARI EĞİTİMDE

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının eğitim görevi icra ettiği bildirildi. Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.