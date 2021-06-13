Şehit Akın’ın cenazesi Konya’da toprağa verildi

IRAK'IN kuzeyinde Kalyano Dağı üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği füze saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın (23) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Şehit Akın'ın, vatani görevinin ardından sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. En son Mart ayında memleketine izne gelen şehit Sözleşmeli Er Akın'ın cenazesi ikindi namazı sonrası Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'ta yapılan törenin ardından Konya şehitliğine defnedildi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA ÇAĞRI: SENİ ÇOK ÖZLEDİM, BENİ DUYUYORSAN KAÇIP GEL

ÇOCUKLARININ dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 649'uncu gününde de sürüyor. 2010 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, 649 gündür HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. Gözyaşları içinde konuşan ve oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Panay, "Oğlumu HDP'liler kaçırdı. Oğlum Emrah beni duyuyor ve görüyorsan kaçıp gelip teslim ol. Emrah seni çok özledim, yeter artık kaç gel teslim ol kurban olduğum" dedi.