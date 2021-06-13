Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 13 Haziran virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 449'a yükselirken, ağır hasta sayısı 952 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

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