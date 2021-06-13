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Haberler Gündem Suudi Arabistan’dan hacı adaylarına kötü haber

’dan hacı adaylarına kötü haber

Suudi Arabistan’dan hacı adaylarına kötü haber

13.6.2021

SUUDİ Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam hacı adayının 60 bin kişiyle sınırlandırıldığını ve başvuruların sadece hali hazırda ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacağını belirtti. Hac ve umreye ülkede hali hazırda yaşayan ve aşı olan vatandaşlarının başvurabileceği ifade edildi.
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