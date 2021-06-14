Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
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