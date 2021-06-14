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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı , kapsamında gerçekleşen görüşmede Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

14.06.2021, 17:47 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021, 18:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

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