NATO karargahında Başkan Erdoğan'dan art arda kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sona erdi.



NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 12:00 sularında NATO Karargahı'na giriş yapmıştı.

Başkan Erdoğan-Biden arasındaki kritik görüşme bugün! İşte masadaki konular

MACRON'DAN SONRA JOHNSON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra da Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir görüşme gerçekleşti.





Erdoğan ve Johnson'un NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



MERKEL İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki kritik görüşmesi Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile... Erdoğan, Merkel ile turizm dahil olmak üzere birçok ikili meseleyi ve küresel konuyu değerlendiriyor. Kritik toplantı 13.40'ta başladı.



JOE BIDEN GÖRÜŞMESİ SAAT 18.00'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirecek.