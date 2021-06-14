Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar

Biden görüşmenin pozitif olduğunu belirterek, "Birkaç dünya lideriyle bir araya gelme şansım oldu. Başkan Erdoğan'la görüştüm. Pozitif bir görüşme oldu. Detaylı bir görüşme yaptık. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmaları sürdürecek. Eminim ki Türkiye-ABD olarak anlamlı bir çalışma yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE BIDEN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



Şu anda 100 yılda bir denk gelecek sağlık kriziyle mücadele ediyoruz. Bu değerler baskı altında. Rusya ve Çin bizi bozmaya çalışıyor. Ve kötü niyetli siber saldırılar görüyoruz. ABD'nin 5. maddesine NATO'nun taş gibi serttir nettir sarsılamaz. NATO birlik olarak duracaktır. Geçmişteki tehditleri böyle bertaraf ettik. O adadaki herkes bu ittifakın önemini anladı. Açıkçası ABD'nin geri geldiğini anladı. Liderlerle onlara başkan Putin'e ileteceğim mesajı ilettim. Müttefik olarak desteğimizi yeniledik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine. Liderler arasında da bir anlaşma var.





'AFGAN ORDUSUNA DESTEĞİMİZ SÜRECEK'



Afganistan konusunda da bir anlaşma var. Askerlerimiz geri dönmeli. Afgan ordusuna desteğimiz sürecek. Ve müttefiklerimizi de şuna davet ettim; terörizmle mücadele sürmeli. Çok uzun vadeli bir plan belirledik. Bugün ve gelecekteki sorunlara karşı baş edeceğimize inanıyorum. En son NATO böyle bir stratejik plan yapıldığında 2010 yılıydı. Uzun vadeli sistematik çalışmalardan bahsettik Çin'in eylemlerinden kaynaklı. İşbirliğimizi arttırma kararı aldık. Ayrıca yeni bir siber saldırı politikası belirledik. NATO'nun son 7 yıldaki politik planı oldu bu. Bir iklim güvenlik eylem planı belirledik.





ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ



Net bir şekilde Başkan Putin'e bir şey ifade edeceğim. İşbirliği yapabileceğimiz noktalar var. Eğer bunu yapmayı tercih etmezse, işte o zaman biz de karşılık veririz. Bunun olmasına gerek yok. Nerelerde ortak çıkarı varsa işbirliği yapabiliriz. Bunu yapıp yapamadığımızı göreceğiz. Anlaşamadığımız noktalarda da kırmızı noktamızı çekeceğiz. Kendisi gerçekten hakkını veren bir rakip. Bunlar bittiğinde neler tartışacağımızı konuşuruz, öncesinde konuşmam. Her dünya lideri bugün konuşan çoğu da ifade etti. Başkan Putin'le şuan görüştüğüm için bana teşekkür etti. Bu yapacağımız toplantıyı memnuniyetle karşıladılar. Kendileriyle de görüştüm. Onların bakış açısına göre neyin önemli olup neyin önemli olmadığını sordum. Genel olarak hepiniz Biden onunla erken buluşuyor dediniz. Ama bir devlet başkanı çıkıp "Ah çok iyi iş yapıyorsun" diyeceğini sanmıyorum. Navalni'nin ölümü şayet gerçek olursa başka bir mesaj olur. Eğer bu olursa trajedi olur. Yalnızca acıya yol açar. Dünyanın geri kalanıyla ilişkilerini bozar.

PUTIN'E KATİL BENZETMESİ



Ben de gülüyorum. Kendisi çok iyi bir şekilde ifade etti. Cevap şu: Kendisinin geçmişte ve bunu kabul ettiğini düşünüyorum. Yapmış olduğunu biliyorum. Bu soru bana sorulduğunda dürüstçe cevap verdim. Bence bu çok önemli değil önümüzdeki toplantıda. Öncelikle doğru söyleyip söylemediğini kontrol ederim. Ortak fikre varmakla alakalı. Rakiple anlaşma yaptığınızda güven beklemezsiniz. Anlaşmayı iptal ettiğinde anlaşmayı kaldırırsınız. Başkan Putin şu sonuca varmalı. Kendi çıkarı da söz konusu.

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