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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı

: bugünkü tablosunu açıkladı

'ndan 14 Haziran 2021 Pazartesi gününe ait veriler paylaşıldı. Buna göre, son 24 saat içerisinde 219 bin 290 test yapıldı. 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 74 olarak kaydedildi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı

14.06.2021, 20:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021, 20:19

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 795'a yükseldi. Toplamda 57 milyon 223 bin 789 test yapıldı.

Bugün yapılan 219 bin 290 testten, 5 bin 626 yeni vaka sayısı, 428 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 336 bin 73 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 585 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 206 bin 836'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 929 olduğu açıklandı.

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