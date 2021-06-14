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Haberler Gündem Son dakika: Tüm çalışanlara aşı müjdesi

Son dakika: Tüm çalışanlara müjdesi

Sağlık Bakanı Koca, 'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 randevusu alabileceğini bildirdi.

Son dakika: Tüm çalışanlara aşı müjdesi
AA

14.06.2021, 21:38 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021, 21:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı.

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