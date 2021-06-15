Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Şuşa Beyannamesi'ne imza

Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan, "Şuşa'dan dünyaya vereceğimiz mesajlar çok önemli. Karabağ''ın bir daha felaket yaşamaması için adım atacağız. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun." diye konuştu. Erdoğan, Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." dedi..

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözlerine "Bugün farklı bir duygunun içerisindeyiz. Verdiğimiz sözü tuttuk. Karabağ sahiplerinin eline geçmiş oldu." diyerek başladı.

Erdoğan şunları söyledi: Bugün farklı bir heyecanın içindeyiz. Daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerinin eline geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden kurtulmuş oldu. Kardeşim fon olarak basın toplantısında anlamlı bir yer seçmiş oluyor. Bir yanda Valilik binası bir yanda Ermenilerin yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir coşku vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

TİCARET HACMİNDE 15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıakrma hedefindeyiz. Şuşa Beyannamesi ile iş birliğimizin yeni yol haritasını belirledik. Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın bir daha böyle felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız.

ŞUŞA'DA BAŞKONSOLOSLUK AÇILACAK

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Şuşa'ya en kısa sürede Başkonsolosluk açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde... Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur."



Aliyev'in açıklamaları şöyle:

"Şuşa Beyannamesi savunma ve askeri anlamda işbirliği öngörüyor. 2 mesele önemli. Savunma alanında, savunma sanayii alanında ve karşılıklı askeri yardımlaşma. Birbirimizin güvenliğini sağlayacağız. Müttefiklik hakkında imzalanan bildiride Zengezur koridorunun olması büyük önem taşıyor. Şuşa'yı kurtarmak büyük kahramanlık istiyordu.

"BU ANLAŞMA GELECEK İŞ BİRLİĞİMİZİN TEMİNATÇISI"

Bugün burada müttefiklik beyannamesi imzaladık. Gelecek iş birliğimizin teminatçısı. Bugün Türkiye ve Azerbaycan dünyada en yakın ülkeler. Tarih, kültür, ortak etnik kökler, din, dil. Halklarımızın kardeşliği. Eşsiz ortaklık örneği gösteriyoruz.

"SAVAŞIN BAŞLADIĞI İLK SAATLERDEN İTİBAREN AÇIK DESTEK GÖRDÜK"

Erdoğan, savaş başlayan ilk saatlerde açık destek gösterdi. Müdahale etmek isteyen güçleri durdurdu. Dedi ki; 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanında'. Azerbaycan'ın haklı sesi, Türk medyası tarafından dünyaya duyuruldu.

"ERMENİSTAN DİZ ÇÖKTÜ"

Ermenistan diz çöktü. Beyaz bayrak kaldırdı, teslim oldu. 30 yıla yakın devam eden işgal son buldu. Azerbaycan buna son verdi. Kardeş Türkiye'nin desteğiyle. Bu gösterdi ki; irade, azim, güç ve adalet olan yerde her şeyi elde etmek mümkündür."

KARS ANLAŞMASI

Kars Anlaşması sayesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığına kavuşmuş ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti adında üç devlet kurulmuştu. Rusya ise bölgeden çekilmişti.