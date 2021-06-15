  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da at yarışı izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da at yarışı izledi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı , 'da at yarışı izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da at yarışı izledi
AA

15.06.2021, 21:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021, 21:51

Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Valiliğinin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti.

Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere, eşleri de eşlik etti.

Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da at yarışı izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.