İşçi ve memurların tamamı aşı olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren memur ve tüm SGK kayıtlı çalışanların aşı programına dahil edileceğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!"

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