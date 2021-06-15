SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren memur ve tüm SGK kayıtlı çalışanların aşı programına dahil edileceğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!"
İşçi ve memurların tamamı aşı olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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