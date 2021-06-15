  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İşçi ve memurların tamamı aşı olacak

İşçi ve memurların tamamı olacak

İşçi ve memurların tamamı aşı olacak

15.6.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren memur ve tüm SGK kayıtlı çalışanların aşı programına dahil edileceğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!"
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşçi ve memurların tamamı aşı olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.