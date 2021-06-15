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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine ulaştık

Son dakika: Bakan Koca: hedefine ulaştık

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, “ hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri , aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?” dedi.

Son dakika: Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine ulaştık

15.06.2021, 20:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021, 20:21

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı. Böylelikle aşılamada peş peşe rekor kırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "1 MİLYON DOZ aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" dedi.


Öte yandan bugün açıklanan koronavirüs tablosunda 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

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