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Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! tablosu

Son dakika... 'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 15 Haziran tablosu

15.06.2021, 19:49 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021, 19:58

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 15 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 532'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 84 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 879'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 342 bin 28'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 186 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e yükselirken, ağır hasta sayısı 886 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

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