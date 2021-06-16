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ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi başladı

ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ’nin kentinde bir araya geldi. İki lider, baş başa görüşmek üzere Villa La Grange’ye giriş yaptı.

ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi başladı

16.06.2021, 15:08

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. İki lider ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

1985'TEN SONRA İLK KEZ
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği zirve, 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi oldu.



Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor. Başta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde olmak üzere, tarihte pek çok uluslararası zirve, toplantı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapan kent, kırmızı alarma geçti. Şehirdeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Zirve, Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısında, 18. yüzyılda bir parkın içinde inşa edilen Parc de La Grange'de yapılıyor.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği, 1000'den fazla gazetecinin akredite edildiği zirvenin yapılacağı villanın yakınında uluslararası basın merkezi kuruldu.

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