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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Başkan Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Başkan , 4 yıl önce şehit edilen öğretmen 'ı andı. Erdoğan, "Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı
AA

16.06.2021, 16:52

Erdoğan, Twitter hesabından, "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum." paylaşımında bulundu.

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