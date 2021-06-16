Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli mesajlar