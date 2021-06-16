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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, ve eşinin kabrini ziyaret etti

Başkan , ’ın başkenti ’de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı ve eşinin kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti

16.06.2021, 16:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşinin kabrini ziyaret etti.

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