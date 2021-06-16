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Başkan Erdoğan'a 'de sevgi seli!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ’nda bugün oynanacak -Galler maçını izlemek için ’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli!
AA

16.06.2021, 13:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Başkan Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.

Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

BAKÜ'DE SEVGİ SELİ
Maç için Bakü'de bulunan Başkan Erdoğan, burada sevgi gösterileriyle karşılaştı. Üzerinde Türkiye forması bulunan taraftarlar, Erdoğan'a "Başkanım Allah'a emanet Başkanım" tezahüratlarıyla seslendi.

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