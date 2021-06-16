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Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.