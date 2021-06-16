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toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı bugün saat 16.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı 'nın başkanlık edeceği toplantıda aşı çalışmaları, kısıtlamalar, vakalardaki son durum, yeni tavsiye kararları ele alınacak. İşte detaylar...

Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

16.06.2021, 09:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak. Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak. Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.30'da, toplantıya ilişkin açıklama yapacak.



BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamayla ilgili son durumu paylaştı.

GÜNLÜK REKOR KIRILDI
Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi:

"1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk."

Son dakika: Bakan Koca: 1 milyon doz aşı hedefine ulaştık

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